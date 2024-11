O rei Felipe VI voltou a Valência, no rescaldo das inundações que assolaram a região no dia 29 de outubro, depois de ter visitado Paiporta, a zona mais afetada, no dia 3 de novembro.

O monarca fez questão de agradecer pessoalmente o trabalho das unidades militares que ainda se encontram nas zonas afetadas.

De acordo com a conta de Instagram da Casa Real, a sua primeira paragem da visita oficial foi à Base Miliar Jaime I, em Bétera, onde se encontram as forças militares do Exército da Terra, do Exército do Ar e do Espaço, e da Unidade Militar de Emergências.

A visita continuou depois para o Buque de Asalto Anfibio 'Galicia', atracado no Porto de Valância, e que conta com 300 militares a bordo, e para a Base Logística Principal do Exército de Terra, em Feria de Muestras de Valência

Esta regresso surge após a visita a Paiporta, no dia 3 de novembro, onde o rei Felipe VI e a rainha Letizia foram alvo de apupos e insultos, e até mesmo arremessos de lama.

Carregue na galeria para ver as imagens desta segunda ida do rei Felipe VI a Valência, que aconteceu na terça-feira, dia 12 de novembro.