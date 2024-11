Letizia e Felipe VI viveram momentos de grande tensão durante a sua visita a Paiporta, Valência, este domingo, 3 de novembro, para onde viajaram com o objetivo de ver as consequências das cheias no local e prestarem apoio às vítimas.

Contudo, os reis de Espanha não foram recebidos de braços abertos por todos os cidadãos, tendo sido alvo de apupos e insultos e mesmo arremessos de lama.

Ainda assim, os soberanos não arredaram pé do local, continuando a falar com as várias pessoas que encontravam ao longo do cortejo (ao contrário do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que foi retirado após ser ativado o protocolo de segurança).

Imagens mostram, inclusive, Letizia de Espanha em lágrimas, suja de lama e visivelmente emocionada, consolando os sobreviventes.

Apesar das ofensas, o rei fez questão de se manter no local, revelando-se compreensivo com toda a situação. "Como é que podem não se sentir assim? Como é que não hão de estar com raiva?", questionou.

A visita dos monarcas durou três dias. Estava ainda planeada uma ida a Chiva, outra das cidades devastadas, mas tendo em conta o sucedido acabou por ser adiada.

Paiporta, sublinhe-se, foi uma das localidades mais atingidas pela intempérie, que já fez 217 mortos.

