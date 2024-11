Há seis dias que Espanha atravessa a pior catástrofe natural dos últimos 60 anos. O rei Felipe VI e a rainha Letízia, profundamente abalados, deslocaram-se a Valência este domingo, 3 de novembro, para mostrar o seu apoio aos afetados pela tempestade DANA.

O primeiro local que visitaram esta manhã foi o posto de comando avançado, localizado em Paiporta, para saber a última hora das tarefas de resgate e recuperação de mantimentos básicos após as cheias.

Mais tarde, visitarão Chiva, uma das zonas mais afetadas por esta terrível tempestade que atingiu a comunidade Valenciana.

As imagens do encontro falam por si. Felipe VI e Letízia, com uma expressão séria, assumiram a dor e o sofrimento das pessoas que perderam familiares ou amigos, depois de uma tempestade devastadora que já provocou mais de 200 mortes.

No entanto, a visita acabou com insultos e apupos por parte dos populares.

