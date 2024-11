Os eventos que aconteceram este fim de semana, mais precisamente no domingo, 3 de novembro, não passaram despercebidos a ninguém, sobretudo aos que acompanham a atualidade espanhola e a respetiva família real.

Numa visita a Paiporta, uma das zonas mais afetadas pelas cheias que devastaram Valência na passada semana, o rei Felipe VI e a rainha Letizia foram alvos de ataques por parte da extrema direita, que se manifestava contra a falta de atuação do governo central na ajuda aos sobreviventes.

Os monarcas viram-se envolvidos numa situação particularmente tensa, ao ouvirem gritos de indignação - que na verdade eram dirigidos a Pedro Sánchez - com objetos arremessados contra ele e lama, pela qual ficaram sujos.

Tendo em conta a tensão do momento, Letizia - que permaneceu no local ouvindo as vítimas da tragédia - acabou por não conter as lágrimas e chorar.



Estes momentos de emoção em público expressados pelos membros das famílias reais são raríssimos, no entanto, há alguns que marcaram a história. Na presente galeria destacamos 20.

