Sara Prata rumou a um sítio muito especial com uma companhia, também ela, muito especial.

A atriz foi passar uns dias com a amiga Paula Lobo Antunes. Nas redes sociais, a artista partilhou imagens deste encontro e deixou ainda uma mensagem importante sobre a amizade.

"Regar as amizades. Porque precisamos de parar a correria do dia a dia e escolher ter tempo umas com as outras. É tão raro e não devia ser assim. Ficar horas na conversa, mudar de assunto de dois em dois minutos, beber uns copos e relaxar. Sou mesmo uma sortuda por ter muitas companheiras de vida".

Posso dar um conselho? Não percas tempo e 'aperta' com a tua amiga. Façam uma 'fuga' a duas e identifiquem-se uma à outra!", apelou Sara Prata aos seguidores.

