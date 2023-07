Aconteceu no filme 'Fear', lançado em 1996, no qual contracenava com Mark Wahlberg.

Reese Witherspoon revelou que foi forçada a filmar uma cena de sexo com Mark Wahlberg no filme 'Fear' (1996), apesar de ter dito que não queria. "Não estava claro no guião que aquilo era o que ia acontecer, por isso acho que foi algo que o realizador [James Foley] pensou por ele mesmo. Depois perguntou-me no set se eu faria e eu disse que não", afirmou a atriz em entrevista à Harper's Bazaar. A artista, que chegou a pedir um duplo para as cenas - acrescentou que "não foi, particularmente, uma grande experiência". "Não tinha controlo. Não estou traumatizada ou algo do género, de forma alguma, mas aprendi uma lição", completa. Note-se que à época Reese tinha 19 anos, enquanto que Wahlberg, 25. Após o sucedido, a artista passou a ter como objetivo criar a sua própria produtora, a Hello Sunshine. "Acho que é mais uma daquelas histórias que me fizeram querer ser um agente de mudança e alguém que talvez possa estar numa posição de liderança para contar histórias a partir de uma perspectiva feminina em vez do olhar masculino", sublinhou. Leia Também: Reese Witherspoon explica motivo para anunciar o divórcio de Jim Toth Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram