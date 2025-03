Reese Witherspoon está de parabéns neste sábado, 22 de março, dia em que completa 49 anos de idade.

Conhecida pelos seus papéis em filmes como 'Legalmente Loira' e 'Livre', e séries como 'Big Little Lies' e 'The Morning Show', é um dos rostos mais conhecidos de Hollywood.

Na vida pessoal, a atriz é mãe de Ava Phillippe e Deacon Phillippe, fruto do antigo casamento com Ryan Phillippe; e de Tennessee James Toth, com Jim Toth, de quem se divorciou em 2023.

Em dia de festa, lembramos os melhores looks da aniversariante.

