Reese Witherspoon surgiu com um elegante look na quinta-feira, 23 de janeiro, na exibição de 'You're Cordially Invited', em Londres (Inglaterra).

Na produção, a atriz contracena com Will Ferrell, que também esteve presente no evento no London Palladium.

Para a ocasião, Witherspoon optou por um vestido com um top em renda e um cinto que delineava a cintura.

Para completar o look, escolheu um blazer, sapatos de salto alto e brincos de diamante. Todo o visual era preto.

Já Ferrell vestiu um fato cinzento escuro com uma camisa cinza e uma gravata grená.

