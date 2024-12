Reese Witherspoon seguiu a tendência e criou um vídeo com um resumo deste ano que chega ao fim.

Na sua conta de Instagram, partilhou as imagens que mostram os momentos mais marcantes de 2024.

"Tantas memórias bonitas compactadas num ano incrível", lê-se na legenda da publicação.

No vídeo, vemos a atriz com os filhos em vários momentos especiais da sua vida familiar, mas também da sua vida profissional, como no set de rodagens da série 'Morning Show'.

Neste resumo do ano, é possível ver os atores Nicole Kidman, Octavia Spencer, Laura Dern, Jennifer Aniston, e Will Ferrell.

