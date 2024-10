Já estamos no outono e, por isso, as temperaturas começam a baixar cada vez mais. E há uma peça que não pode faltar no guarda-roupa, pois é ideal para esta época do ano (usada por muitas famosas).

O clássico blazer é muitas vezes a escolha para uma saída e que completa 'qualquer' look. Reese Witherspoon, Demi Moore, Laura Dern e Selena Gomez são alguns exemplos de celebridade que recorrem a esta peça de roupa nestes dias.

Precisa de inspiração? Veja alguns exemplos de looks de famosas na galeria.

