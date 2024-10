Demi Moore não passou despercebida na exibição do filme 'The Substance' ('A Substância'), que decorreu esta segunda-feira, no IFC Center, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a atriz, de 61 anos, escolheu um look minimalista todo preto e não estava sozinha. Demi Moore contou novamente com a companhia do patudo Pilaf, o seu adorável chihuahua.

Veja as imagens na galeria.

