A presença do patudo Pilaf tem sido constante nas presenças de Demi Moore em eventos com celebridades. E apesar de o amigo de quatro patas não ter recebido convite para a Met Gala, a atriz não deixou de contar com a sua companhia nos bastidores.

Na sua página de Instagram, Demi Moore publicou um vídeo com várias imagens dos bastidores do evento, que decorreu na segunda-feira, dia 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Na publicação podemos ver a atriz a preparar-se para a cerimónia sempre junto do patudo. No fim do vídeo, como pode ver abaixo, Pilaf recebe um acessório a combinar com o visual que Demi Moore usou no evento.

