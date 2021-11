O príncipe William e o príncipe Harry continuam afastados. Segundo o especialista em realeza Robert Lacey, tão depressa a reconciliação entre os irmãos não deverá acontecer.

"Tremida, definitivamente tremida", afirmou o escritor quando questionado sobre o estado da relação entre os príncipes pelo Page Six.

"Falei com pessoas que estiveram na festa e era óbvio pelas coisas que ele [o príncipe William] disse que continua zangado com o Harry", afirmou, referindo-se a uma festa que o duque de Cambridge deu recentemente no palácio de maneira a agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a estátua da princesa Diana.

"Ele continua chateado com o que o irmão fez. Não há nenhuma possibilidade imediata de qualquer reconciliação. Quero dizer, não é algo desejado em ambas partes. Foram ditas demasiadas coisas más", completa.

Note-se que o afastamento entre os príncipes intensificou-se com as polémicas declarações de Harry e da mulher, Meghan Markle, na entrevista que deram este ano a Oprah Winfrey.

