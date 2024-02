A 22 de janeiro de 2024, Fanny e Jorge Frade voltavam a emitir um comunicado que dava conta do fim do namoro de ambos, algo semelhante ao que já tinham feito em maio do ano passado. Mas será que os dois estão mesmo separados? A rubrica Fofoca da Semana do Fama ao Minuto diz-lhe porque motivo devemos acreditar que a reconciliação já aconteceu.

Fanny Rodrigues encontra-se nas Maldivas, a desfrutar de um merecido período de descanso. Nas redes sociais, a apresentadora do 'Somos Portugal' tem partilhado fotografias de corpo inteiro, o que faz crer que as mesmas estejam a ser tiradas por uma outra pessoa.

Sem revelar quem lhe tem feito companhia durante estes dias no destino paradisíaco, Fanny voltou a ser associada ao ex-namorado, Jorge Frade, até porque - pasme-se - também ele partilhou fotografias tiradas... nas Maldivas.

O Fama ao Minuto teve acesso às stories do operador de câmara da TVI e nelas têm sido deixados registos captados no mesmo local em que se encontra Fanny. Numa das partilhas, Frade surge até deitado numa cama com uma mulher que, pelas tatuagens nas pernas, aparenta ser a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Assim sendo, parece que nos resta esperar pela confirmação da reconciliação.

