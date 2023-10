Joana Barrios lida, como todas as figuras públicas, com o carinho de parte do público e, também, com a falta de apreço de uma outra parte, algo que fez questão de abordar numa partilha feita no Instagram.

A atriz começou por evidenciar uma bonita mensagem que recebeu de uma seguidora, onde lhe era dito o seguinte: "Querida Joana fui eu que no outro dia parei na paragem para lhe dizer que a adoro! Desculpe mas só depois é que me apercebi que poderia ter-lhe oferecido boleia! Você é um máximo! Tem uma luz única! Precisávamos de mais seres humanos assim! Mil beijinhos e muitas muitas felicidades".

Joana, no entanto, disse de seguida que também recebe abordagens em sentido contrário. "Recebo por aqui um número indesejado de mensagens e comentários menos simpáticos, que acabo por ler sem querer muito. Fazem parte", fez notar, destacando depois o lado positivo das redes sociais.

"Felizmente há um número muito mais significativo de mensagens e comentários maravilhosos, como este que continua a reverberar, e que me sucedeu num dia em que tinha recebido até uma mensagem pouco simpática que me tinha deixado particularmente triste. Estava à espera do autocarro quando uma pessoa parou o carro, fez marcha-atrás, abriu o vidro e me disse - entre buzinadelas e apupos vários - que lhe alegrava o dia muitas vezes. Agradeci-lhe muito muito muito, subiu-se o vidro e a vida continuou. Tirei este retrato para me lembrar. Há dias a mesma pessoa escreveu-me a identificar-se e voltei a apreciar o gesto. Não custa nada", acrescentou Joana Barrios.



© Instagram/Joana Barrios

