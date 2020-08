Chegou ao fim a edição do 'Big Brother 2020', que trouxe o famoso reality show de novo à televisão nacional duas décadas depois da estreia. O regresso que ficou marcado por grandes conquistas de audiências e um país inteiro rendido ao leque de escolhidos para estarem na casa mais vigiada do país, sucesso que Nuno Santos, diretor-geral da TVI, realçou numa mensagem de despedida ao formato.

Na noite deste domingo, enquanto ainda decorria a gala, Nuno Santos deixou, em jeito de balanço, palavras emotivas nas redes sociais.

"O Big Brother 2020, que está a chegar ao fim, fica na nossa vida como uma aventura inesquecível. Um grande programa de televisão gera sempre emoções exacerbadas, deixa os nervos à flor da pele, mobiliza os espectadores que, com razão, se sentem os donos do reality, do seu curso, do que pensam e dizem os concorrentes", começou por dizer.

"Este Big Brother, em tempo de pandemia, foi excepcionalmente duro, exigente e complexo. Um dia contaremos essa história. Antes da Grande Final é justo dizer obrigado às Equipas da TVI e da Endemol e deixar um abraço especial ao Cláudio Ramos. A vida é simples", rematou.

A final foi disputada por seis concorrentes - Soraia, Diogo, Noélia, Iury, Ana Catharina e Sandrina -, tendo sido Soraia a sagrar-se a grande vencedora do programa, com 31% dos votos, levando para casa um cheque de 50 mil euros. Em segundo lugar ficou Diogo.

