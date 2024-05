'O Dilema' é o reality show que irá suceder à atual edição do 'Big Brother', o que faz com que as expetativas em torno do mesmo sejam muito grandes. Para além de ter Goucha 'ao leme', o programa quer ter ainda um elenco de concorrentes forte e já se conhecem os primeiros nomes que aceitaram participar.

De acordo com a informação disponibilizada aos anunciantes, a TVI avança com a identidade de três concorrentes bem conhecidos do público. Trata-se do ator Quimbé, da ex-participante do 'Big Brother 2023' Iasmin Lira e do influenciador digital Afonso Santos.

No mesmo documento pode ler-se ainda que, à semelhança do 'Big Brother', os concorrentes serão "filmados 24 horas por dia", que irão "enfrentar dilemas", que estarão "divididos em duas equipas" e que o objetivo é "conquistar o máximo de dinheiro possível". No final, só um será o "grande vencedor".

Vale recordar que, segundo sabe o Fama ao Minuto, José Castelo Branco foi convidado para participar neste reality show. A ideia surgiu antes da acusação de violência doméstica contra Betty Grafstein, ainda que a TVI, ao que parece, não tenha desistido de ter o socialite no formato.

