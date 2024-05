Foi a TVI que José Castelo Branco escolheu para dar as únicas entrevistas após ter sido libertado, na sequência da acusação de violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein, e há uma forte possibilidade de ser neste mesmo canal que irá passar os próximos meses.

O Fama ao Minuto sabe que a TVI convidou o socialite para participar num reality show da estação, ideia que terá sido elaborada antes de toda a polémica e que se mantém de pé após a mesma.

O programa em causa deverá ser 'O Dilema', o reality show que Manuel Luís Goucha conduzirá no próximo verão e que contará com várias figuras públicas.

José Castelo Branco vê com bons olhos este convite, até porque, como se sabe, atravessa agora algumas dificuldades financeiras, depois de ver rompidas algumas das suas parcerias publicitárias. A participação do marchand de arte está a ser negociada pelo canal liderado por Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz e poderá incluir valores avultados.

Vale lembrar que Betty Grafstein já terá apresentado os papéis do divórcio, o que, a confirmar-se, faria com que José Castelo Branco não tivesse direito a parte da herança da designer de joias, com quem viveu nos últimos 30 anos.

Betty permanece internada no Hospital CUF Cascais e a recuperar de uma embolia pulmonar.

