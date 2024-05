José Castelo Branco encontra-se numa situação financeira frágil, segundo disse recentemente a amiga Zulmira Ferreira, mas parece que as coisas acabaram de ficar ainda piores para o socialite. A marca Feira dos Sofás, com quem a figura pública estabeleceu uma parceria publicitária recentemente, emitiu um comunicado esta segunda-feira, dia 6 de maio, no qual dá conta da suspensão desta colaboração devido à acusação de violência doméstica de José contra a esposa, Betty Grafstein.

"O Grupo Feira vem pelo presente meio comunicar que, até cabal clarificação das informações que têm vindo a público nos meios de comunicação social sobre supostas atitudes do artista José Castelo Branco – contrariando os valores e missão da nossa empresa, suspende com efeitos imediatos a publicação e promoção de conteúdos publicitários gravados com o próprio em março passado, muito antes das notícias agora publicadas", começa por referir a nota em causa, partilhada pela marca nas redes sociais.

"Acrescentamos que, mesmo sofrendo perdas em função do contrato estabelecido com o artista José Castelo Branco, para a nossa empresa, mais importante do que a promoção da nossa marca, é garantir a essência dos valores com os quais nos identificámos ao longo dos nossos 30 anos de história", conclui o comunicado, que entretanto não motivou qualquer reação por parte do socialite.

Leia Também: "Estava com feridas em todo o lado". Amigo de Betty faz novas revelações