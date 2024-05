Betty Grafstein já terá avançado com o pedido de divórcio de José Castelo Branco, decisão tomada depois das alegadas agressões que aconteceram recentemente, cuja denúncia foi feita no contexto de internamento hospitalar da designer de joias no passado dia 20 de abril.

A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, que acrescentou que o marchand de arte já havia sido informado da formalização do pedido de divórcio. Ainda assim, o Fama ao Minuto confirmou junto de Luciana Lima, agente de José Castelo Branco, que este apenas tomou conhecimento da situação através da imprensa.

"Foi o filho, Roger Grafstein, que avançou com o divórcio, foi o que ele sempre quis", disse ainda a empresária que, vale sublinhar, também representava Betty Grafstein antes de a milionária ter denunciado as alegadas agressões do companheiro à equipa médica do Hospital CUF Cascais.

Vale recordar que Betty e José casaram-se em 1996, depois de alguns anos juntos. O regime matrimonial em que contraíram o matrimónio foi o da separação de bens, o que significa que, desta forma, o socialite não terá direito a nenhuma parte da herança da atual companheira, em caso de morte da mesma.

Na sequência das denúncias de violência doméstica, José Castelo Branco foi detido pela GNR e presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Sintra, tendo ficado proibido de contactar e de se aproximar de Betty Grafstein. Já a designer de joias permanece internada e a última atualização do seu estado de saúde dava conta de que estará a recuperar de uma embolia pulmonar.

Leia Também: Castelo Branco grava vídeo mas há um detalhe que não passa despercebido