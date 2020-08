Terminou na noite deste domingo, dia 2, a edição do 'Big Brother 2020' e Cláudio Ramos, o apresentador, não podia estar mais satisfeito com o fim desta experiência que assume ter sido das mais marcantes a nível profissional. Como tal, decidiu terminar a noite num lugar igualmente simbólico: o Santuário de Fátima.

Como partilhou nas redes sociais, terminada a gala, o apresentador rumou ao concelho de Ourém para agradecer a conclusão desta etapa.

"Fátima depois do programa. Silêncio depois do barulho. No corpo a roupa da gala. Nos pés os sapatos do estúdio. Na mente a gratidão, porque deste lugar chegou-me sempre uma força a cada semana e foi este lugar que muitas vezes me escutou. Grato. Sempre. Para sempre! Até amanhã", escreveu.

Lembre-se que Cláudio Ramos mudou-se para a TVI no início do ano, depois de quase duas décadas na SIC, para abraçar este que seria o grande desafio da sua carreira.

