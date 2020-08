Soraia foi a grande vencedora do 'Big Brother 2020'. Com 31% da votação do público, a jovem, de 27 anos, levou para casa o prémio de 50 mil euros.

A final tomou lugar na noite de domingo, dia 2, tendo como protagonistas a concorrente do Seixal, Diogo, Noélia, Ana Catharina, Iury e Sandrina.

Em segundo lugar ficou o empresário lisboeta, com 28% dos votos. Noélia, por sua vez, conquistou o terceiro lugar, Iury o 4.º, Ana Catharina a 5.ª posição e Sandrina a 6.ª.

