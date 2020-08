Desde que entraram no reality show da TVI, 'Big Brother', que os concorrentes ficaram sem saber o que se passava no país e no resto do mundo. Por isso, como este domingo, 2 de agosto, vai decorrer a última gala do formato onde se saberá quem é o vencedor desta edição, o programa decidiu colocar os concorrentes a parte das principais notícias que marcaram os últimos meses.

A morte de Pedro Lima, a pandemia da Covid-19, a morte de George Floyd e de Bruno Candé, as últimas notícias sobre Madeleine McCann, a morte de Valentina, a candidatura de Kanye West à presidência dos EUA, o regresso de Cristina Ferreira à TVI e o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, foram algumas das notícias destacadas.

Um momento muito intenso que deixou os participantes em choque, alguns deles em lágrimas, como poder ver aqui e aqui.

