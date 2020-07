O 'Big Brother' decidiu na sua conta oficial de Instagram realizar uma sondagem onde deu oportunidade aos internautas para de entre todos os finalistas escolherem o favorito à vitória.

Esta quinta-feira, a apenas três dias da grande final do reality show, marcada para este domingo, 2 de agosto, a produção do tornou públicos os resultados dos 'votos' dos espetadores.

Através de uma imagem partilhada nas redes sociais do programa podemos ver que Soraia é a candidata mais votada a ganhar o programa, com 67% votos a favor e 33% votos contra. Segue-se Diogo, com 53% votos a favor e 47% votos contra. Em segundo lugar está Ana Catharina, com 49% votos a favor e 51% votos contra.

Veja abaixo a imagem que lhe mostra as percentagens das restantes concorrentes, Iury, Sandrina e Noélia:

