Já são conhecidos todos os concorrentes do 'Dilema', que estão divididos por equipas. O novo reality show da TVI - apresentado por Manuel Luís Goucha - estreou-se no domingo, dia 7 de julho, e tem como participantes nomes como a filha de Toy, Beatriz Prates.

Diogo Marcelino (participou na 'Casa dos Segredos 4'), Diana Lucas (cantora), Catarina Miranda (participante do 'Big Brother'), David Mesquita (ator de 'Morangos com Açúcar', onde dava vida à personagem Pulga), Rosa Bela (atriz), Mafalda Diamond (participante do 'Big Brother 2022') e Élvio Santiago (cantor) também se juntam a Beatriz e todos fazem parte da equipa laranja.

Já Daniela Santos (bailarina), Igor Marchesi (ator), Bernardina Brito (participante do 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos'), Marie (participante do 'Big Brother Famosos' e influencer), Rafael Bailão (cantor e criador de conteúdos), Nelson Lisboa (designer de moda e médium), David Diamond (pai de Mafalda Diamond) e Xana Carvalho (cantora) são outros nomes que também fazem parte da lista de participantes, mas estes da equipa roxa.

No programa, Renato Duarte tem o papel de "infiltrado". Já Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira ('O Arrumadinho') têm o papel de comentadores.

