Pusha T viveu, recentemente, um dos dias mais felizes da sua vida. Como anunciou esta segunda-feira, 15 de junho, foi pai do pequeno Nigel Brixx Thornton, fruto do casamento com Virginia Williams.

No Instagram, o rapper partilhou duas imagens do recém-nascido, informando que o menino nasceu no dia 11 de junho.

Recorde-se que Pusha T e Virginia Williams deram o nó em julho de 2018.

Veja as imagens do bebé na galeria.

