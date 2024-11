Jennifer Garner está a aproveitar para passar tempo com a família, como nos mostram as imagens divulgadas pela própria atriz no Instagram.

A atriz, de 52 anos, deixou-se fotografar de mãos dadas com a mãe, Patricia Garner, e a irmã, Melissa Lynn Garner, e publicou a fotografia na rede social no domingo.

As imagens - captadas no estado natal da atriz, West Virginia - chegam cerca de sete meses após a morte do pai de Jennifer Garner, William John Garner.

