Matt Bellamy e a mulher, Elle, deram as boas-vindas a uma menina, a pequena Lovella Dawn Bellamy.

O músico fez questão de partilha a novidade com os fãs, tendo publicado na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com a bebé ao colo ao lado da companheira. De acordo com o que escreveu na rede social, a menina nasceu no início de junho.

"Lovella Dawn Bellamy, nascida em Los Angeles a 7 de junho de 2020 com o mesmo penteado de quarentena do pai", escreveu, na brincadeira, Matt Bellamy.

Por sua vez, a mulher do músico também partilhou imagens da filha na mesma rede social.

