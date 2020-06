Joana Diniz voltou a dar espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões e respondeu às mesmas nas stories da sua página de Instagram.

Entre as várias perguntas, houve quem quisesse saber se a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' estava "arrependida" de ter engravidado do antigo companheiro.

"Não te arrependes de ter engravidado do pai da tua filha?", questionou um seguidor.

"Não. Como espero que nem os teus ou os meus se arrependam. É a única forma de sermos exatamente como somos. A minha filha é a maior perfeição da minha vida, e é como é por ser minha filha com o pai dela. Independentemente da relação que mantenho com ele, assim como qualquer casal separado, não se coloca em causa a relação que houve, a importância que teve na minha vida e os muito bons momentos que tivemos nessa relação. Faz todo o sentido a minha filha ser minha e do pai que é", respondeu a figura pública, tendo confessado também que ainda sonha com o casamento.

Mãe da pequena Valentina, fruto da relação terminada com Igor Sanchez, a figura pública falou da festa de anos da menina, que vai completar um ano no dia 31 de julho. "Estou a preparar uma grande festa. Fiquem tranquilos que irei partilhar esse dia convosco", revelou.

Sobre se está ou não solteira, Joana Diniz disse: "Sou feliz e sempre que não estiver faço as mudanças que estejam ao meu alcance para estar... acho que está respondido no essencial".

Entre as questões, houve também quem quisesse saber se Joana Diniz já se submeteu a alguma cirurgia plástica. "Fiz mamoplastia e lipoescultura. Nas maminhas tenho 240 ml e na lipo tirei quase três litros de gordura nas pernas", partilhou.

Ainda sobre a forma física, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' admitiu: "Meninas, vou ser sincera convosco. Desde que fui mãe nunca mais treinei, não tenho cuidado nenhum com a alimentação. Só irei voltar a treinar a partir do dia 1 de agosto. Estou bem fisicamente mas, por exemplo, estou super flácida e cheia de celulite. Mas como diz a minha rica mãe: 'não se pode ter tudo na vida'".

Veja na galeria outras questões que a figura pública fez questão de responder.

