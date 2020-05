Em agosto do ano passado, Joana Diniz deu as boas-vindas à maternidade com o nascimento de Valentina, fruto de um relacionamento anterior que terminou de forma conturbada. Sem contar com a ajuda do ex-companheiro, a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' enfrentou uma série de desafios que eternizou agora na sua pele.

Como mostrou nas redes sociais, fez uma nova tatuagem, em homenagem à filha, comparando esta aventura que tem sido a maternidade com uma travessia pelo deserto.

"Atravessei o deserto de Kalahari numa caminhada apaixonada mas, como em qualquer Safari africano, a viagem é dura e coloca-nos à prova. A maternidade foi essa viagem para mim e a que nunca sequer colocaria em dúvida. Nasceu a Valentina e em mim o espírito indomável de uma mãe, e só assim entendi que há qualquer coisa de diferencial numa mulher que já seja mãe. Lambi as feridas, vou à caça para alimentar a minha cria, e acho-me capaz de rosnar, até, por ela. Porque orgulhosamente cruzei sangue africano na minha filha e faz todo o sentido, tal como na savana se apresentou o rei leão, eu apresento-vos o amor de uma mãe leoa", escreveu na legenda da imagem em que exibe a nova tatuagem.

