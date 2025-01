Rania da Jordânia não podia estar mais feliz. A filha, a princesa Iman, de 28 anos, está grávida.

Iman, a sua segunda filha - fruto do casamento com Abdalá II, casou-se em março de 2023 com Jameel Alexander Thermiotis.

A rainha partilhou a novidade com os seus seguidores do Instagram através de um bonito retrato no qual o casal posa na praia e a barriguinha de Iman surge em destaque.

"Os dois são queridos no meu coração, mas o que está por vir é precioso. Dois é um casal, três é uma benção", realçou.

Não se sabe de quantas semanas Imán da Jordânica está grávida.

