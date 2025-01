O príncipe William esteve esta quinta-feira, dia 23, em Toxteth, Liverpool, onde falou com alguns dos membros que fazem parte de uma comissão de jovens (a Tiber Young People's Steering Group).

Durante a visita, noticia a revista Hello!, foram oferecidos ao príncipe de Gales três envelopes destinados aos filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Cada envelope continha uma nota de 10 libras e detalhes do 'Desafio do Sorriso', cujo objetivo é fazer alguém sorrir com este valor sem lhe entregar o dinheiro diretamente.

"Isto vai ser engraçado para o Louis, ele precisa de um bom desafio. É muito generoso da vossa parte, muito obrigado", notou o príncipe.

Num outro momento, quando estudantes confessavam a William que nunca se lembravam do que tinham aprendido na aulas, o príncipe notou: "Pergunto isto aos meus filhos todos os dias e eles nunca dizem nada", realçou.

Veja as imagens desta visita na galeria.

