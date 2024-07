A família real espanhola passa por uma fase de mudanças, senão mesmo de turbulência.

Conforme noticia o El Nacional, o Palácio de Zarzuela ordenou à rainha Sofía que desocupasse duas das três casas anexas ao palácio que eram ocupadas pelas filhas - a infanta Elena e a infanta Cristina.

O pedido aconteceu no âmbito de uma reorganização da propriedade em Marivent, residência onde Felipe VI, Letizia e as filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, passam férias no verão (durante a 'escapadinha' a Maiorca).

A chegada do rei a Marivent está prevista para 23 de julho, onde permanecerá até ao dia 26. Entretanto viajará até Paris, a propósito do início dos Jogos Olímpicos. No dia 27 de julho, a família volta a reunir-se.

Ora, de maneira a alojar os reis de Espanha e as filhas, Sofía teve de 'abdicar' de duas das propriedades para as destinar ao filho mais velho e família.

Segundo o jornal, a decisão não surgiu apenas por questões logísticas e de espaço, mas aparenta também refletir uma preferência da rainha Letizia que, segundo fontes próximas, quer manter a distância dos membros mais problemáticos da família real.

