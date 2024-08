Estas são imagens que registam uma importante conquista da princesa Leonor. A herdeira ao trono espanhol já tirou a carta de condução, conforme se pode ver em fotografias reveladas esta semana.

Nas mesmas, a filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia surge ao volante de um automóvel em Palma de Maiorca, onde se encontra a passar férias com a família.

Segundo a revista Hola!, Leonor, de 18 anos, estava a tirar a carta em fevereiro.

As imagens mostram Leonor ao volante com a irmã, a infanta Sofía ao lado, bem como a avó, rainha Sofía e a mãe, Letizia, no banco de trás.

