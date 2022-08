Uma das paixões pelas quais a rainha Isabel II ficou conhecida deveu-se ao seu amor por animais, particularmente os seus cães. Ao longo da vida, a monarca britânica foi dona de mais de 30 corgis, a sua raça de eleição.

Por isso, quando alguém do círculo real se atreve a fazer um comentário maldoso sobre os patudos, Isabel II sai de imediato em defesa dos mesmos.

Segundo o The Mirror, um desses comentários veio da princesa Michael de Kent, conhecido membro da família real por ter opiniões controversas.

Esta terá dito uma vez que os cães “deveriam levar um tiro”, palavras às quais Isabel II não ficou indiferente.

No livro ‘The Wicked Wit of Queen Elizabeth II’, de Karen Dolby, é referida a resposta que sua majestade deu à mulher do primo. “Eles comportam-se melhor do que ela”.

