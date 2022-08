Um dos planos do príncipe Carlos quando for rei é diminuir o núcleo sénior da realeza britânica. Isto quer dizer que o grupo de membros da realeza a trabalhar para a ‘firma’ deverá diminuir de maneira a que os custos sejam também reduzidos.

Na visão do especialista real Richard Palmer, há a possibilidade do príncipe Eduardo e da mulher, Sofia, deixarem de fazer parte do grupo, mas não só. A princesa Ana poderá igualmente ser afastada.

“Há anos, uma fonte do núcleo sénior disse-me que sempre se assumiu que não haveria um lugar para nenhum deles, incluindo a Ana, numa monarquia mais pequena segundo o rei Carlos. Mas tudo dependerá do momento”, defendeu em declarações ao Daily Express' Royal Round-Up.

