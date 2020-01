Esta quarta-feira, a rainha Letizia marcou presença na Feira Internacional de Turismo (Fitur) que está a decorrer em Madrid.

Nestes dias em que se encontra sozinha na capital espanhola, enquanto o rei Felipe VI está de viagem por Jerusalém, continua a conquistar todas as atenções e o visual escolhido para a ocasião não passou despercebido.

A monarca escolheu um vestido longo com estampado floral, de uma das suas marcas de eleição - a Massimo Dutti. Um look que estreou em outubro do ano passado durante a viagem à Coreia do Sul e que conjugou com uns sapatos stilettos cor de vinho.

