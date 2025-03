Após publicar mensagens sobre política no seu perfil pessoal, a atriz Rachel Zegler, protagonista do remake de 'Branca de Neve' da Disney, passou a ter as suas redes sociais controladas por um especialista contratado pelo estúdio.

Segundo a Variety, a medida foi adotada depois de uma certa publicação por parte da atriz, na qual se podia ler: "F***-se Donald Trump" e "Que os apoiadores de Trump... e o próprio Trump nunca conheçam a paz".

As declarações foram feitas no Instagram, logo após as eleições presidenciais americanas de 2024, e geraram críticas por parte dos mais conservadores. Pouco depois, a atriz publicou um pedido de desculpas, reconhecendo o impacto das suas palavras.

"Quero pedir as minhas sinceras desculpas pelo post eleitoral que partilhei no meu Instagram na semana passada. Deixei as minhas emoções falarem mais alto. O ódio e a raiva afastam-nos da paz e da compreensão, e lamento por ter contribuído com esse discurso negativo".

De acordo com a Variety, a publicação, somada a outras declarações - como o apoio à causa palestina nas redes sociais - resultou em reuniões entre Zegler e o produtor do filme, Marc Platt. A partir daí, a atriz passou a ter todas as suas publicações revistas por um especialista contratado pela Disney durante o período de divulgação de 'Branca de Neve'.

