O aguardado filme 'Branca de Neve' teve a sua estreia no passado sábado em Hollywood.

No evento estiveram presentes os atores da película como Gal Gadot e Rachel Zegler, as protagonistas que interpretam, respectivamente, a Rainha Má e a Branca de Neve.

Gal usou um vestido de renda preta já Rachel optou por uma peça cor de pêssego, cai cai, com um cinto e com borboletas na zona do peito.

Veja na galeria as imagens da 'red carpet' do El Capitan Theatre.

Leia Também: As fotografias do aniversário da filha de Gal Gadot (coberta de bolo)