O filme live-action 'Branca de Neve', protagonizado por Rachel Zegler e Gal Gadot, era a grande aposta da Disney para 2025.

Mas até agora os resultados de bilheteira ficaram aquém das expectativas.

Segundo o site 'The Wrap', o orçamento da película era de 250 milhões de dólares (cerca de 230 milhões de euros) mas na primeira semana em cartaz 'apenas' fez 50 milhões de dólares (cerca de 46 milhões de euros) em bilheteira. Estes valores são muito inferiores que era esperado e pode levar a um rombo financeiro.

Os motivos para este aparente fracasso podem ser vários. Primeiro surgiram críticas devido à substituição dos sete anões por criaturas mágicas e Zegler chegou a ser alvo de ataques racistas e xenófobos devido à sua origem latina.

Mas a grande polémica surgiu depois quando as protagonistas se mostraram publicamente em lados apostos do conflito entre Israel e Palestina. É que Gadot nasceu em Israel e fez parte do exército, já Zegler faz várias partilhas nas redes sociais mostrando-se solidária com a população palestiniana. As duas entraram em conflito e a relação tornou-se distante.

Leia Também: Rachel Zegler teve Instagram controlado após publicações contra Trump