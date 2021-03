Quintino Aires não ficou indiferente a uma prova do 'Big Brother - Duplo Impacto', na tarde desta terça-feira, e fez duras críticas ao programa durante o 'Diário'.

Tudo aconteceu quando Bruno Savate e Edmar tiveram de colocar uma falsa barriga de grávida com um cinto para receberem choques enquanto a colega Sofia respondia a algumas perguntas. E quando eram dados os choque, o Big Brother fingia que os concorrentes estavam a ter contrações.

Um momento que não deixou o psicólogo agradado. "Achei uma lamentável e triste iniciativa do Big Brother. Primeiro, porque a feminilidade não se reduz às dores de parto. A feminilidade vai muito para além das dores de parto. Depois, porque não me parece que o contributo para que homens e mulheres se consigam entender vá por uma espécie de vingança: 'Isto dói, tu não tens esta dor, então sente-a lá.' Depois, porque acho uma enorme falta de respeito pelas milhares de mulheres no mundo que nunca engravidaram e não vão nunca engravidar por várias razões, seja por decisão delas ou porque têm uma condição médica que não lhes permite. Portanto, reduzir a condição de mulher às dores de parto acho uma falta de respeito”, disse.

"E para terminar, acho uma falta de respeito do Big Brother por todas as transsexuais porque não têm útero e nunca vão engravidar não são menos femininas do que todas as outras mulheres. Portanto, não gostei nada da iniciativa", rematou.

Palavras que mereceram mais tarde um comunicado por parte da estação. Antes de terminar o 'Diário', a apresentadora Mafalda Castro partilhou a nota:

"Tenho que fazer um comunicado porque, para além de ser moderadora aqui desta conversa óptima que temos todos os dias, também represento uma equipa da qual me orgulho muito, obviamente, e que sei que luta todos os dias para que a inclusão faça parte deste programa. Portanto, quero reforçar que o Big Brother é um programa que trata de todos temas, atividades e pessoas com respeito, seriedade e dignidade. Um formato líder mundial que visa os valores humanos e com impacto significativo na sociedade. Quero esclarecer e dar parabéns a toda uma equipa que diariamente, e de forma incansável, leva este formato de televisão ao grande público, até a si que está aí em casa, e que todos os comentários e opiniões dos nossos convidados são obviamente da sua inteira responsabilidade".

