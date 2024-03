O batizado de Constança, a neta de José Castelo Branco, foi um dos grandes destaques do passado fim de semana no que ao universo dos famosos diz respeito. A bonita festa foi alvo de muitos elogios, ainda que um episódio em particular a tenha marcado.

A dada altura, enquanto o socialite discursava, Constança começou a gritar e a pedir alguma atenção, com José a dizer: "O seu avô está a falar. Não se atreva, senão leva com um chicote".

A brincadeira foi comentada na emissão de hoje, dia 21 de março, do 'Dois às 10', na TVI, e Gonçalo Quinaz não poupou nas críticas.

"Acho, muito sinceramente, que o batizado não foi da neta, o batizado foi do Zé, a festa era do Zé e o Zé gosta de ser o centro das atenções - e todos nós sabemos disso. Acho lamentável", atirou o ex-jogador de futebol.

"Acho que é tudo muito exagerado. Começa a roçar o ridículo. É sempre mais do mesmo, não muda o registo, seja em que circunstância for. O foco devia ser a neta, porque era o batizado da neta", completou Quinaz em concordância com Merche Romero e Luísa Castel-Branco, colegas de painel.

