O mais recente vídeo publicado por José Castelo Branco no Instagram, em que o socialite surge com as raizes dos cabelos esbranquiçadas, foi comentado no 'Dois às 10' de hoje, dia 16 de maio, durante a rubrica 'Conversas de Café', com a participação de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero.

Cláudio Ramos destacou o facto de não ter escapado o detalhe do cabelo por pintar aos internautas, o que levou depois os comentadores a falarem sobre a postura que continua a ser adotada pelo negociador de arte.

Mais à frente, Cláudio disse "acho que ele ainda não tem a noção disto tudo", opinião com a qual concordaram os comentadores.

"Acho que ele precisa de alguém que trabalhe com saúde mental para que o ajude a perceber", acrescentou ainda o apresentador.

Já Gonçalo Quinaz acredita que também há alguma representação do socialite nos vídeos que são partilhados. "Há um fingir para passar a imagem de que não está assim tão preocupado", considera o ex-jogador de futebol.

Ouça aqui estas declarações.

José Castelo Branco, vale lembrar, está a ser acusado de violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein. Como já lhe demos conta anteriormente, a designer de joias já terá pedido o divórcio, ainda que o socialite não tenha sido notificado oficialmente dessa decisão.

