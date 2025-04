António Leal e Silva tem sido uma das personalidades que mais tem defendido José Castelo Branco no âmbito do processo de violência doméstica em que o socialite se viu envolvido ao ser acusado de, alegadamente, agredir a ex-mulher, Betty Grafstein.

No programa 'V+Fama', o comentador falou sobre a vitória do socialite no Tribunal de Família de Nova Iorque, que lhe concedeu o direito de aceder à casa na qual durante toda a vida viveu com a Betty.

"Vamos pegar no assunto de uma forma séria. Podia estar aqui a tentar explicar tudo e mais alguma coisa, mas realmente acho que não tem muito interesse. Porquê? Porque a história está montada e as pessoas misturam perseguições pessoais com realidades judiciais. A mim incomoda-me ver pessoas a perseguirem outras de forma pessoal", nota.

"Esta história está mal contada, mal estruturada, não tem pés nem cabeça, foi tudo uma cabala estranhíssima e no fundo perseguiu-se um homem", acrescenta.

António não acredita nas acusações feitas contra José, alegando que conhece muito bem o casal com quem conviveu durante "anos".

"É muito estranho só haver violência doméstica em Portugal, nos Estados Unidos a Betty foi ao hospital milhares de vezes e nunca foi levantando nenhum processo? Os médico americanos são todos estúpidos? Ainda por cima um país que trata a violência doméstica de uma forma implacável", argumenta.

"Espero que consiga refazer a vida dele, que consiga ter acesso a tudo o que é dele e para a Betty mando um beijinho gigante, porque a grande vítima disto tudo é ela que está numa casa de repouso meio sozinha, diferente da vida que ela tinha que era a que gostava e sobre isso ninguém me vai calar a boca, porque eu convivi de perto com ela, conheço-a muito bem", completa.

