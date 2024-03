Constança foi a rainha da grande festa de ontem em Portugal. A neta de José Castelo Branco foi batizada este sábado, dia 16 de março, numa cerimónia que teve início na Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

Mais tarde, o conde e Betty Grafstein seguiram com os convidados para a Quinta Do Roseiral, na Ericeira, onde almoçaram e celebraram todos juntos.

Na festa estiveram várias caras conhecidas, tais como Lili Caneças, Flávio Furtado, António Leal e Silva, José Moutinho e Ágata.

A TVI também esteve presente, para efeitos de reportagem, e as imagens serão exibidas na próxima segunda-feira à noite, no regresso do 'TVI Extra'.

Recorde-se que Constança, a neta de José Castelo Branco, é filha de Guilherme Castelo Branco e Elsa Abreu. A menina tem atualmente dois anos e dois meses de vida.

Confira na galeria as imagens do batizado.

