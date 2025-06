Quim Barreiros, um dos nomes mais conhecidos da música popular portuguesa, foi desafiado a criar uma música para o lançamento do MyBK, um programa de fidelização do Burger King.

"Através da app do Burger King, disponível para iOS e Android, os clientes podem acumular 'coroas' a cada compra e trocá-las por uma variedade de produtos icónicos do Burger King. Por cada euro gasto, o cliente ganha 10 coroas. A partir de 200 coroas, já tem acesso a recompensas. E os produtos icónicos, como o Whopper, o crocante Long Chicken ou as saborosas King Fries", explicaram em comunicado enviado às redações.

No lançamento desta nova aposta da cadeia de restaurantes fast-food, o cantor partilhou: "Foi um bom desafio criar uma música original para o Burger King. O objetivo era muito claro, e penso que a música vai conseguir transmitir de uma forma divertida as vantagens do MyBK. Acredito que esta campanha vai ficar na memória dos portugueses."

