Quim Barreiros esteve hoje, 20 de março, no programa 'Casa Feliz'. Nesta ocasião, o músico foi presenteado com uma mensagem de um velho amigo, Fernando Mendes.

"Gostava de dizer ao senhor Quim Barreiros que é um prazer estar aqui a falar com ele e a dizer bem dele, toda a gente deve estar a dizer bem dele a esta hora. Eu sou mais um que sou fã dele, gosto muito dele, do trabalho e das canções dele", notou, terminando com um pedido inusitado.

O apresentador revelou que ia para a zona de Ílhavo fazer um espetáculo pedindo, por isso, recomendações de um bom restaurante.

"É a primeira vez que venho à televisão depois de ele ser condecorado. Quero pedir uma grande salva de palmas para o Fernando Mendes", respondeu entretanto Quim Barreiros, referindo-se à distinção de Comendador que o apresentador d'O Preço Certo' recebeu.

Leia Também: "Muita honra e gratidão". Fernando Mendes fala de condecoração