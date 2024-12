O famoso ator turco Can Yaman, conhecido por papéis em séries de sucesso como 'Pássaro Sonhador' - exibida no AXN - 'Sabor a Paixão' e 'Violet Like the Sea', vai celebrar a chegada de 2025 de uma forma muito especial: com os seus fãs em Portugal.

O evento vai acontecer na noite de 31 de dezembro, na Quinta do Casal, em Vila do Conde, no Porto. Aí, o ator vai estar pessoalmente com os seus maiores fãs num 'meet and greet' exclusivo.

Tudo irá começar com um jantar que inclui entradas como polvo com molho verde, melão com presunto, gambas ao alho, salgadinhos e folhadinhos mistos e patês. Os dois pratos principais são bacalhau com broa e grelos, e cabritinho do monte assado. Haverá doces e fruta como sobremesa, além de bar aberto.

Os bilhetes custam 385€ e já podem ser comprados online.

O ator já partilhou a notícia nas redes sociais. Ora veja.

