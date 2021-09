Gostava de assistir ao vivo às gravações do programa de Ricardo Araújo Pereira, 'Isto é Gozar com Quem Trabalha'? Então esta é a oportunidade certa para si.

As gravações de 'Isto é Gozar com Quem Trabalha - Especial Eleições' decorrem amanhã, sexta-feira, dia 24, no Teatro Villaret, em Lisboa, e com público na plateia.

Para estar na primeira fila basta que envie email para istoegozarcomquemtrabalha@sic.pt

