O antigo secretário-geral do PS foi um dos convidados de Ricardo Araújo Pereira no programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha'.

António José Seguro esteve à conversa com Ricardo Araújo Pereira no programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' na SIC, este domingo, dia 12 de janeiro. Logo no início da conversa, o antigo secretário-geral do PS revelou que consigo trazia um presente inusitado. "Fui ensinado que quando se vai a casa de alguém deve levar-se sempre uma lembrança. Como sabe, eu sou beirão de Penamacor, mas vivo nas Caldas [da Rainha] e isto é uma lembrança de lá", afirmou, deixando o comediante a rir. "É daquelas que eu posso abrir agora?", perguntou RAP. "Isso agora não sei… O melhor se calhar era guardar para o final da conversa. Em princípio haverá menos pessoas menores a ver", respondeu o convidado. No final, conforme poderá ver aqui, o humorista mostra o presente: uma figura em cerâmica de Zé Povinho, personagem criado por Rafael Bordalo Pinheiro, que representa o povo português. "Acaba por ser uma escolha feliz para um potencial candidato a Presidente da República para encontros com Donald Trump", disse Araújo Pereira. "Ou o Musk...", completou António José Seguro.